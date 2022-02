È il momento di una pacifica rivoluzione culturale per le donne nelle Stem. La lettera del ministro Messa (Di sabato 12 febbraio 2022) Stimolare nuove scoperte, risolvere problemi complessi, proteggere la salute di tutti, proporre soluzioni per la protezione dell’ambiente e della Terra: la forza positiva della scienza nella vita di tutti, nessuno escluso, credo sia evidente a ognuno di noi. Ma se la ricerca e l’innovazione tecnologica camminano grazie alle menti delle persone, impedire o scoraggiare le ragazze e le donne all’accesso in questi settori significa perdere ogni giorno delle grandi opportunità, per loro e per la società intera. Ecco perché l’11 febbraio, Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, è importante: ci ricorda che insistere per raggiungere, nel mondo, un reale equo accesso e una piena partecipazione femminile nella scienza è un traguardo forse ancora troppo lontano rispetto a quanto avremmo desiderato fosse nel 2022, ma verso il quale ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Stimolare nuove scoperte, risolvere problemi complessi, proteggere la salute di tutti, proporre soluzioni per la protezione dell’ambiente e della Terra: la forza positiva della scienza nella vita di tutti, nessuno escluso, credo sia evidente a ognuno di noi. Ma se la ricerca e l’innovazione tecnologica camminano grazie alle menti delle persone, impedire o scoraggiare le ragazze e leall’accesso in questi settori significa perdere ogni giorno delle grandi opportunità, per loro e per la società intera. Ecco perché l’11 febbraio, Giornata internazionale dellee delle ragazze nella scienza, è importante: ci ricorda che insistere per raggiungere, nel mondo, un reale equo accesso e una piena partecipazione femminile nella scienza è un traguardo forse ancora troppo lontano rispetto a quanto avremmo desiderato fosse nel 2022, ma verso il quale ...

Advertising

CarloCalenda : Dopo 105 congressi provinciali la settimana scorsa, @Azione_it ha concluso stasera quelli regionali. Una grande imp… - mirkocalemme : Il #Milan chiude una settimana straordinaria con il rinnovo più atteso: quello di #TheoHernandez. È il momento del… - Azione_it : 'Il #GiornodelRicordo deve appartenere alla memoria di tutti e non diventare un'occasione per strumentalizzazioni e… - zazoomblog : È il momento di una pacifica rivoluzione culturale per le donne nelle Stem. La lettera del ministro Messa -… - mewmewtokyo : RT @CiroArmenio: Non capirò mai #comeSiPossa non rendersi conto se un amico si trova in un momento no. I veri amici se ne accorgono e fanno… -

Ultime Notizie dalla rete : momento una Ventola sul momento no dell'Atalanta: "Batosta in Coppa, dura sfidare una Juve così" TUTTO mercato WEB Food: da Kuiri nuova app delivery per ordinare da diversi ristoranti con un solo click app Megamix. Kuiri (che in esperanto significa 'cucinare') propone un modello di business strategico, in un momento in cui la ristorazione a domicilio sta registrando una crescita esponenziale. Oltre ...

Ladri in chiesa, rubate offerte per tremila euro "È quello il momento in cui mi trovavo in canonica per cena – ripercorre Don Marco Pieri – e una volta rientrato in chiesa mi sono trovato la porta della stanza in cui si trova la cassaforte bloccata ...

app Megamix. Kuiri (che in esperanto significa 'cucinare') propone un modello di business strategico, in un momento in cui la ristorazione a domicilio sta registrando una crescita esponenziale. Oltre ..."È quello il momento in cui mi trovavo in canonica per cena – ripercorre Don Marco Pieri – e una volta rientrato in chiesa mi sono trovato la porta della stanza in cui si trova la cassaforte bloccata ...