Dzeko risponde a Insigne | tra Napoli e Inter finisce 1-1

(Di sabato 12 febbraio 2022)(ITALPRESS) –si accontentano di un punto a testa.1-1 il match del Diego Armando Maradona: le due squadre restano a un punto di distanza in classifica, ma la compagine di Inzaghi ha ancora una gara da recuperare. Non cambia molto in chiave scudetto, i nerazzurri restano in prima posizione aspettando l’impegno del Milan domani contro la Sampdoria. Lo spettacolo non è mancato sin dai primi minuti di gioco. La gara si è sbloccata immediatamente, con il calcio di rigore di Lorenzo. Un episodio controverso quello del pestone di De Vrij ad Osimhen, soltanto l’on field review ha spiegato con maggior chiarezza la dinamica del gioco. Nel primo tempo ilha fatto praticamente il bello e il cattivo tempo, la squadra di Spalletti ha dominato a ...

... squalificato per l'occasione e sostituito in panchina da Massimiliano Farris, ha trovato immediatamente il pareggio con Edin: il bosniaco, al 2 della ripresa, è stato in grado di sfruttare l'...Napoli - Inter finisce 1 - 1. Insigne su rigore porta in vantaggio gli azzurri.agguanta il pareggio. Se sfida Scudetto doveva essere, alla vigilia, almeno nei fatti lo è stata: Napoli e Inter escono dal 'Maradona' consapevoli di aver fatto il massimo, offrendo spettacolo ...L’Inter, alle corde, non ha mollato la presa e nel secondo tempo la squadra di Simone Inzaghi, squalificato per l’occasione e sostituito in panchina da Massimiliano Farris, ha trovato immediatamente ...L'Inter risponde con un'altra imbucata di Perisic sulla sinistra ... Calhanoglu (39' st Vidal), Perisic; Dzeko, Lautaro (39' st Sanchez). In panchina: Cordaz, Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, ...