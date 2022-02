Dzeko risponde a Insigne | Napoli e Inter non si fanno male E il Milan vede il sorpasso

Advertising

Eurosport_IT : AL MARADONA FINISCE 1-1 ?? Dzeko risponde a Insigne: nerazzurri ancora al comando della Serie A in attesa dei cugi… - MasterblogBo : NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli e Inter si accontentano di un punto a testa. Finisce 1-1 il match del Diego Armando Mar… - serieB123 : Napoli-Inter 1-1, Dzeko risponde a Insigne: la capolista respinge il primo attacco - LaNotifica : Dzeko risponde a Insigne, tra Napoli e Inter finisce 1-1 - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Dzeko risponde a Insigne, tra Napoli e Inter finisce 1-1 -… -

Ultime Notizie dalla rete : Dzeko risponde

Dal 1' ci sono Lautaro e. E il match gira subito dalla parte dei padroni di casa, con Doveri che richiamato dal Var sanziona un intervento di De Vrij su Osimhen. Insigne al 7' non sbaglia dal ...Napoli e Inter impattano 1 - 1 nel big match della 25 giornata di Serie A, lasciando tutto invariato nei piani piu' alti della classifica. Al gol iniziale su rigore di Insigne,in avvio di ripresa: i nerazzurri, sempre con una gara da recuperare, restano a +1 sui partenopei, ma il pareggio del Maradona potrebbe favorire il Milan che, vincendo domani con la ...L’Inter, alle corde, non ha mollato la presa e nel secondo tempo la squadra di Simone Inzaghi, squalificato per l’occasione e sostituito in panchina da Massimiliano Farris, ha trovato immediatamente ...Partita dai due volti, decisa dalle reti di Insigne e Dzeko. Il numero 24 del Napoli ha portato gli azzurri in vantaggio, tirando un rigore perfetto dopo appena sette minuti. Le squadre vanno ...