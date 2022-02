Dzeko risponde a Insigne: al Maradona Napoli e Inter non si fanno del male (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiFinisce con un pareggio che sta benissimo all‘Inter. I nerazzurri non si fanno sorpassare in classifica dal Napoli e possono proseguire la loro corsa verso lo scudetto. Sorride anche il Milan, che domani con la Samp ha l’opportunita’ del sorpasso temporaneo. Per la squadra di Spalletti, sostenuta da 30 mila tifosi che riempiono al massimo consentito il Maradona, il sogno non svanisce perchè in ogni caso la distanza dalla vetta rimane colmabile. La partita è a due facce. Nel primo tempo domina il Napoli, mentre nella ripresa e l’Inter a farla da padrona in campo. I due gol vengono da circostanze fortuite a inizio delle due frazioni di gioco. Il Napoli complessivamente costruisce più occasioni da gol, ma nel finale è la squadra di Simone ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiFinisce con un pareggio che sta benissimo all‘. I nerazzurri non sisorpassare in classifica dale possono proseguire la loro corsa verso lo scudetto. Sorride anche il Milan, che domani con la Samp ha l’opportunita’ del sorpasso temporaneo. Per la squadra di Spalletti, sostenuta da 30 mila tifosi che riempiono al massimo consentito il, il sogno non svanisce perchè in ogni caso la distanza dalla vetta rimane colmabile. La partita è a due facce. Nel primo tempo domina il, mentre nella ripresa e l’a farla da padrona in campo. I due gol vengono da circostanze fortuite a inizio delle due frazioni di gioco. Ilcomplessivamente costruisce più occasioni da gol, ma nel finale è la squadra di Simone ...

