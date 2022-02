Dzeko riprende il Napoli | illusione-Insigne | al Maradona finisce 1-1 E la classifica si accorcia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 febbraio 2022)(ITALPRESS) –e Inter si accontentano di un punto a testa.1-1 il match del Diego Armando: le due squadre restano a un punto di distanza in, ma la compagine di Inzaghi ha ancora una gara da recuperare. Non cambia molto in chiave scudetto, i nerazzurri restano in prima posizione aspettando l'impegno del Milan domani contro la Sampdoria. Lo spettacolo non è mancato sin dai primi minuti di gioco. La gara si è sbloccata immediatamente, con il calcio di rigore di Lorenzo. Un episodio controverso quello del pestone di De Vrij ad Osimhen, soltanto l'on field review ha spiegato con maggior chiarezza la dinamica del gioco. Nel primo tempo ilha fatto praticamente il bello e il cattivo tempo, la squadra di ...