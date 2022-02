Dybala non rinnova: rottura totale, c’è un altro club dietro (Di sabato 12 febbraio 2022) Ennesimo colpo di scena nella trattativa Dybala-Juventus; l’argentino è nuovamente ad un passo dall’addio per l’offerta di un nuovo club. L’arrivo di Vlahovic e l’intesa mostrata in campo tra i due sembrava aver fatto tornare il sorriso a Paulo Dybala; l’attaccante argentino, invece, sembra essere tornato più vicino all’addio che alla permanenza. E tutto a causa di un nuovo top club; scopriamo di chi stiamo parlando. Getty ImagesSembrava tutto pronto per il rinnovo di Dybala e invece la telenovela di mercato rischia di vivere un nuovo capitolo con protagonista principale l’attaccante argentino. La Joya e la società sono nuovamente distanti e questa volta la colpa non è di Inter o Liverpool. Giulia De Lellis senza veli, si vede tutto: “Che spettacolo, sei stupenda” Ad essere entrato prepotentemente ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 febbraio 2022) Ennesimo colpo di scena nella trattativa-Juventus; l’argentino è nuovamente ad un passo dall’addio per l’offerta di un nuovo. L’arrivo di Vlahovic e l’intesa mostrata in campo tra i due sembrava aver fatto tornare il sorriso a Paulo; l’attaccante argentino, invece, sembra essere tornato più vicino all’addio che alla permanenza. E tutto a causa di un nuovo top; scopriamo di chi stiamo parlando. Getty ImagesSembrava tutto pronto per il rinnovo die invece la telenovela di mercato rischia di vivere un nuovo capitolo con protagonista principale l’attaccante argentino. La Joya e la società sono nuovamente distanti e questa volta la colpa non è di Inter o Liverpool. Giulia De Lellis senza veli, si vede tutto: “Che spettacolo, sei stupenda” Ad essere entrato prepotentemente ...

forumJuventus : Vlahovic post #JuveSassuolo: 'Tutto questo non sarebbe possibile senza la squadra, mi hanno accolto alla grande. Fi… - _Morik92_ : #Vlahovic a Dazn: 'Allegri non mi ha chiesto niente di particolare, dice che andrà tutto bene. Devo lavorare ancora… - _Morik92_ : Per quanto concerne il rinnovo di #Dybala, ad oggi, non è ancora stato pianificato l'incontro tra la dirigenza… - loreotto22 : RT @edoar88: un po’ di Dybala propaganda: - 112 gol di cui 41 decisivi (16 più di Higuaín, 19 più di Vialli, 20 più di Tevez) - 52 assist… - ArturoDb72 : RT @lucabianchin7: La #Juve vuole provare a definire tutti i rinnovi 2022 (#Dybala, Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio, Perin) entro la fin… -