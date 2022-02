Dubai: Paolini avanza nelle qualificazioni, in campo Errani (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel WTA 500 sul cemento degli Emirati Arabi Uniti – trasmesso in diretta su SuperTennis da lunedì - la toscana batte al debutto la messicana Olmos mentre la romagnola affronta l’australiana Inglis Leggi su federtennis (Di sabato 12 febbraio 2022) Nel WTA 500 sul cemento degli Emirati Arabi Uniti – trasmesso in diretta su SuperTennis da lunedì - la toscana batte al debutto la messicana Olmos mentre la romagnola affronta l’australiana Inglis

Advertising

TennisItalia : #Wta #DDFTennis A Dubai Jasmine Paolini supera la messicana Olmos nel primo turno di quali. 6-4 6-4 in 94’. Nel tur… - zazoomblog : Tabellone qualificazioni Wta 500 Dubai 2022: Teichmann guida il seeding Errani e Paolini al via - #Tabellone… - zazoomblog : Tabellone qualificazioni Wta 500 Dubai 2022: Teichmann guida il seeding Errani e Paolini al via - #Tabellone… - TennisItalia : #Wta #DDFtennis Nel 500 di Dubai @DDFTennis domani in campo due azzurre nelle quali: ???? Errani vs Inglis ???? ???? Pao… - GiornaleBarga : Best ranking per Jasmine Paolini già volata in Dubai -