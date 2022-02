Draghi e il futuro dopo Palazzo Chigi: “Un lavoro me lo trovo anche da solo…” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – “Un lavoro me lo trovo anche da solo…”. Il premier Mario Draghi risponde con una battuta ad una domanda oggi nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma del Csm. Draghi esclude che nel 2023 possa essere il federatore di una coalizione che può nascere al centro? “Lo escludo. Vorrei anche aggiungere un’altra cosa. Tanti, anche politici, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Li ringrazio moltissimo, ma vorrei rassicurarli. Se per caso decidessi di lavorare dopo questa esperienza, un lavoro me lo trovo anche da solo…”, dice il presidente del ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – “Unme loda”. Il premier Mariorisponde con una battuta ad una domanda oggi nella conferenza stampa successiva al Consiglio dei ministri che ha approvato la riforma del Csm.esclude che nel 2023 possa essere il federatore di una coalizione che può nascere al centro? “Lo escludo. Vorreiaggiungere un’altra cosa. Tanti,politici, mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Li ringrazio moltissimo, ma vorrei rassicurarli. Se per caso decidessi di lavorarequesta esperienza, unme loda”, dice il presidente del ...

