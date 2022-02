Donnarumma sulle spine | PSG | rivelazione di Pochettino in conferenza

Advertising

notjumped : netta sensazione che entro 2 anni donnarumma starà a torino col numero 1 sulle spalle - zazoomblog : Pochettino tiene sulle spine Donnarumma: «Non so chi giocherà contro il Real» - #Pochettino #tiene #sulle #spine - CalcioNews24 : #Pochettino tiene sulle spine #Donnarumma: «Non so chi giocherà contro il #Real» - Blac21108333Red : @mgpg07 Probabile, alla fine è più o meno la stessa cosa fatta con Donnarumma (anche sulle tempistiche perché Maign… - JulzOa : @tripalosky99 Coi piedi è bravissimo. Sulle uscite è peggio di Donnarumma -

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma sulle

SerieANews

cifre, si parla di un ingaggio da 8 - 8,5 milioni di euro a stagione' . Questa la notizia lanciata dal giornalista Fabio Bergomi che ha parlato del possibile arrivo di Franck Kessie all'Inter ......porta e difesa composta al centro da Capuano e Sorensen efasce da Defendi e Celli. In mezzo al campo Diakité, Agazzi e Palumbo; tridente offensivo composto da Partipilo, Pettinari eSu Donnarumma: "Io non sono venuto per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro" Sulla vittoria contro la Lazio: "Abbiamo giocato con la giusta mentalità, abbiamo giocato con intensità e ...Il giornalista Fabio Caressa ha inserito nella sua top 11 della 24esima giornata di Serie A – visibile sul suo canale Youtube – i rossoneri ... attenzione a dire che sia più forte di Donnarumma, ...