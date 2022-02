Domenica In, anticipazioni puntata 13 febbraio 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo la puntata in diretta da Sanremo, torna l’appuntamento della Domenica con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Ma chi arriverà in studio, come ospite, pronto a raccontarsi tra vita privata e carriera? anticipazioni Domenica In 13 febbraio 2022: chi sono gli ospiti Saranno tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Ci sarà Ornella Muti, una delle 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo 2022, che sarà protagonista di una intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua brillante carriera e racconterà le emozioni vissute sul palco dell’Ariston. Poi, per lo spazio dedicato a Sanremo, si esibiranno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) Dopo lain diretta da Sanremo, torna l’appuntamento dellaconIn, il salotto televisivo dipiù amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Ma chi arriverà in studio, come ospite, pronto a raccontarsi tra vita privata e carriera?In 13: chigliSaranno tanti gliin studio e in collegamento. Ci sarà Ornella Muti, una delle 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo, che sarà protagonista di una intervista nella quale ripercorrerà alcuni momenti della sua brillante carriera e racconterà le emozioni vissute sul palco dell’Ariston. Poi, per lo spazio dedicato a Sanremo, si esibiranno ...

