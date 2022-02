Domenica In, anticipazioni: gli ospiti della puntata del 13 febbraio 2022 (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio 2022 andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata di Domenica In a partire anche questa settimana dalle ore 14:00. Dopo l'enorme successo della puntata di Domenica scorsa, Mara Venier ha deciso di dedicare ancora una volta spazio al Festival di Sanremo 2022. Vediamo quindi chi saranno gli ospiti che arriveranno nello studio della zia Mara. Domenica In: ancora spazio a Sanremo 2022 Domenica 13 febbraio 2022 La puntata di Domenica In che andrà in onda Domenica 13 febbraio 2022, su Rai 1, si aprirà con lo spazio Tutti ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 12 febbraio 2022)13andrà in onda su Rai 1 una nuovadiIn a partire anche questa settimana dalle ore 14:00. Dopo l'enorme successodiscorsa, Mara Venier ha deciso di dedicare ancora una volta spazio al Festival di Sanremo. Vediamo quindi chi saranno gliche arriveranno nello studiozia Mara.In: ancora spazio a Sanremo13LadiIn che andrà in onda13, su Rai 1, si aprirà con lo spazio Tutti ...

Advertising

PaolaBaldini12 : @vivodinotte9 Ma ho visto le anticipazioni di Domenica in e Pier non c’è.?? - 361_magazine : - 361_magazine : - capone_serena : @elveticaM @StellaMariani7 Solo questo riporta il suo nome se vai su google e metti anticipazioni domenica in su tu… - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox domani, domenica 13 febbraio 2022: anticipazioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro -