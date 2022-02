Dimentica le mie canzoni, il video per San Valentino di Alberto "Caramella" Foà. Con la bombastica Desi Rubini | Guarda (Di sabato 12 febbraio 2022) In anteprima assoluta per i lettori e gli utenti di Libero il video di "Dimentica le mie canzoni", brano di Alberto "Caramella" Foà che, a dispetto del titolo, si fa davvero ricordare e cantare a tutto merito della musica di Massimo Germini (da un'idea di Mauro Galandrini) e delle vibranti parole d'amore che raccontano appunto una storia d'amore comune a tanti ma incredibilmente unica, come lo sono, tutte, le grandi storie d'amore. Per il video, non a caso in uscita a San Valentino, il cantautore, insieme alla produzione, ha scelto "Panattonin", piccolo locale dalla cucina milanese e ha voluto con sè due amici del ginnasio Antonio "Goss" Palatucci nei panni del chitarrista vorace e Roberto Cattaneo nelle vesti dell'oste, Nicoletta Ferrara a interpretare la "Signora in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) In anteprima assoluta per i lettori e gli utenti di Libero ildi "le mie", brano di" Foà che, a dispetto del titolo, si fa davvero ricordare e cantare a tutto merito della musica di Massimo Germini (da un'idea di Mauro Galandrini) e delle vibranti parole d'amore che raccontano appunto una storia d'amore comune a tanti ma incredibilmente unica, come lo sono, tutte, le grandi storie d'amore. Per il, non a caso in uscita a San, il cantautore, insieme alla produzione, ha scelto "Panattonin", piccolo locale dalla cucina milanese e ha voluto con sè due amici del ginnasio Antonio "Goss" Palatucci nei panni del chitarrista vorace e Roberto Cattaneo nelle vesti dell'oste, Nicoletta Ferrara a interpretare la "Signora in ...

