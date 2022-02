Delia Duran si vendica di Jessica Selassiè e bacia Barù, lui sconvolto: “Mi ha ficcato la lingua…” (VIDEO) (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli animi sono diventati piuttosto bollenti nella casa del GF Vip. In queste ore, infatti, pare che Delia Duran abbia deciso di compiere un gesto di vendetta nei confronti di Jessica Selassiè dando un bacio a Barù. Ad ammettere tutto è stato in primis l’esperto di vini, che Durante una chiacchierata con Davide Silvestri ha L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 febbraio 2022) Gli animi sono diventati piuttosto bollenti nella casa del GF Vip. In queste ore, infatti, pare cheabbia deciso di compiere un gesto di vendetta nei confronti didando un bacio a. Ad ammettere tutto è stato in primis l’esperto di vini, chete una chiacchierata con Davide Silvestri ha L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

fanpage : #Gfvip, Delia ha baciato Barù per ferire Jessica, 'così impara' #jeru - pavoncellina : @GrandeFratello Alex ha usato Soleil per essere al centro di ogni puntata con le clip, ora Delia usa Antonio per la… - GF_diretta : Alex Belli dovrebbe tornare nella casa del #GrandeFratelloVip #GFVIP e resterà per due settimane, nel tentativo di… - 361_magazine : Delia Duran e Antonio è solo un'amicizia tra i due concorrenti del Gf Vip? - story96010 : RT @General_Kuroki: Delia Duran e' in finale del #gfvip e voi flesciati dei #JERU ve ne dovete fare una ragione .. Ma srcondo te c'e' un mo… -