Delia Duran ha della chimica artistica con Antonio Medugno (Di sabato 12 febbraio 2022) Delia Duran e Antonio Medugno stanno flirtando al Grande Fratello Vip? Il video, pubblicato proprio dall'account ufficiale del programma, lascia poco spazio all'immaginazione. Lui è disteso sul letto e lei gli sta abbarbicata sopra con la gamba appoggiata su lui. "Delia dal primo giorno mi chiama little brother, se voglio qualcos'altro da lei? No, rispondo che la chiamo big sister", ha detto Antonio. "E tu vorresti chiamarmi diversamente?" ha poi chiesto con fare ammiccante la sud americana. La stessa Nathaly Caldonazzo, presente alla scena, ha stuzzicato il tiktoker: "Non ti piacerebbe dormire accoccolato con Delia?" ottenendo da lui però una non-risposta.

