De Vrij sfida il Napoli: «Voglia di grande risultato, dimostreremo chi siamo» (Di sabato 12 febbraio 2022) . Le parole del difensore dell'Inter De Vrij ha parlato a Inter TV prima di Napoli-Inter. REAZIONE – «C'è tantissima Voglia di fare un gran risultato. Il derby è alle spalle abbiamo reagito in coppa, ora Vogliamo dimostrare che squadra siamo». ATTENZIONE – «L'abbiamo preparata con grande attenzione in entrambe le fasi, affrontiamo una squadra forte con attaccanti fortissimi e dobbiamo lavorare di squadra. Se ripenso all'andata ci sono state tante reti e occasioni, due squadre che giocano un calcio offensivo e cercheranno di segnare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

