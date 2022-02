De Luca: “In Campania ci sono 61 scuole senza dirigente scolastico” (Di sabato 12 febbraio 2022) di Monica De Santis Nel consueto appuntamento del venerdì il Governatore della Campania Vincenzo?De Luca ha fatto il punto sull’emergenza covid e su tutte le altre problematiche che ci sono in questo momento in Campania. E proprio sull’emergenza Covid il Governatore ha precisato che la situazione va migliorando ma che resta ancora valido l’uso della mascherina all’esterno… “non è un grande sacrificio, vorremmo evitare finzioni e prese in giro” ha detto. Le mascherine dovranno essere indossa almeno fino a Carnevale, poi si vedrà in base al numero di contagi se è possibile togliere l’obbligo.?Sulle vaccinazioni si sofferma sul dato dei bambini dai 5 agli 11, che rispetto alle scorse settimane è miglorato di molto…”Abbiamo superato le 150mila vaccinazioni per le prime dosi e siamo a quasi 200mila tra prime dosi e richiami ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 12 febbraio 2022) di Monica De Santis Nel consueto appuntamento del venerdì il Governatore dellaVincenzo?Deha fatto il punto sull’emergenza covid e su tutte le altre problematiche che ciin questo momento in. E proprio sull’emergenza Covid il Governatore ha precisato che la situazione va migliorando ma che resta ancora valido l’uso della mascherina all’esterno… “non è un grande sacrificio, vorremmo evitare finzioni e prese in giro” ha detto. Le mascherine dovranno essere indossa almeno fino a Carnevale, poi si vedrà in base al numero di contagi se è possibile togliere l’obbligo.?Sulle vaccinazioni si sofferma sul dato dei bambini dai 5 agli 11, che rispetto alle scorse settimane è miglorato di molto…”Abbiamo superato le 150mila vaccinazioni per le prime dosi e siamo a quasi 200mila tra prime dosi e richiami ...

