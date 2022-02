Darwin Day: torna la festa per il “papà dell’evoluzione” (Di sabato 12 febbraio 2022) In tutta Italia, oggi, si celebrerà il cosiddetto “Darwin Day”. Tra i temi trattati, sicuramente grande spazio all’attualità dei virus In corso, ci sono gli ultimi preparativi che sicuramente daranno grande spazio ad un giorno speciale (soprattutto in virtù del periodo che stiamo passando). Oggi, in tutta Italia, si celebrerà il cosiddetto “Darwin Day“, la festa per il 213esimo compleanno del padre della teoria dell’evoluzione. Ovunque ci saranno eventi, conferenze, lezioni online e dal vivo e manifestazioni di ogni tipo. Infatti, tantissimi appuntamenti si protrarranno anche nei prossimi giorni. La “festa” dovrebbe avere la sua conclusione agli inizi di Marzo. Tra i temi trattati per il “Darwin Day“, non mancheranno quelli di maggiore attualità, i virus, oltre ... Leggi su zon (Di sabato 12 febbraio 2022) In tutta Italia, oggi, si celebrerà il cosiddetto “Day”. Tra i temi trattati, sicuramente grande spazio all’attualità dei virus In corso, ci sono gli ultimi preparativi che sicuramente daranno grande spazio ad un giorno speciale (soprattutto in virtù del periodo che stiamo passando). Oggi, in tutta Italia, si celebrerà il cosiddetto “Day“, laper il 213esimo compleanno del padre della teoria. Ovunque ci saranno eventi, conferenze, lezioni online e dal vivo e manizioni di ogni tipo. Infatti, tantissimi appuntamenti si protrarranno anche nei prossimi giorni. La “” dovrebbe avere la sua conclusione agli inizi di Marzo. Tra i temi trattati per il “Day“, non mancheranno quelli di maggiore attualità, i virus, oltre ...

