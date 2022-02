Dalla zona rossa alla zona blu, cambiano le misure per contenere la pandemia (e i colori delle Regioni) (Di sabato 12 febbraio 2022) Sul fronte del Covid si va verso una semplificazione generale delle regole. Dopo la riduzione degli obblighi di Didattica a distanza per le scuole, ora sono in arrivo anche novità per i colori... Leggi su ilmattino (Di sabato 12 febbraio 2022) Sul fronte del Covid si va verso una semplificazione generaleregole. Dopo la riduzione degli obblighi di Didattica a distanza per le scuole, ora sono in arrivo anche novità per i...

Advertising

Giorgiolaporta : Oggi il mio primo servizio in TV. ???? Durante il weekend ho documentato la normalità tra i ristoranti, le discoteche… - AlinoPipo : @LiaQuartapelle I vostri pareri sono insignificanti, sempre dalla parte sbagliata, sono gli Stati Uniti fuori zona… - Gazzettino : Dalla zona rossa alla zona blu, cambiano le misure per contenere la pandemia (e i colori delle Regioni) - secsagb : RT @avdorelarry: la coinquilina perfetta per prendere una birretta insieme e parlare di qualsiasi cosa. In più vengo dalla Sicilia quindi i… - debfcim : RT @avdorelarry: la coinquilina perfetta per prendere una birretta insieme e parlare di qualsiasi cosa. In più vengo dalla Sicilia quindi i… -