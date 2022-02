Dalla Spagna: “Napoli interessato a Depay del Barcellona” (Di sabato 12 febbraio 2022) Ultime notizie di calciomercato per il Napoli che pensa a Memphis Depay del Barcellona per sostituire Lorenzo Insigne. La notizia arriva direttamente Dalla Spagna, con il portale specializzato in calciomercato fichajes.net che parla di un interessamento del club azzurro. Depay era arrivato al Barcellona con grande aspettativa, ma l’ex giocatore dell’Olympique Lione non sta rendendo come si attendeva la dirigenza spagnola. Per questo motivo non è impossibile che il Barça possa decidere di cederlo. Depay-Napoli Secondo quanto fanno sapere Dalla Spagna la prima società a chiedere informazioni per Depay è stata quella di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro deve sostituire Lorenzo ... Leggi su napolipiu (Di sabato 12 febbraio 2022) Ultime notizie di calciomercato per ilche pensa a Memphisdelper sostituire Lorenzo Insigne. La notizia arriva direttamente, con il portale specializzato in calciomercato fichajes.net che parla di un interessamento del club azzurro.era arrivato alcon grande aspettativa, ma l’ex giocatore dell’Olympique Lione non sta rendendo come si attendeva la dirigenza spagnola. Per questo motivo non è impossibile che il Barça possa decidere di cederlo.Secondo quanto fanno saperela prima società a chiedere informazioni perè stata quella di Aurelio De Laurentiis. Il club azzurro deve sostituire Lorenzo ...

