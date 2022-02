Dalla Spagna, Kessie non andrà al Barcellona: il motivo (Di sabato 12 febbraio 2022) Le probabilità di vedere Franck Kessie con la maglia rossonera la prossima stagione sono sempre più basse. Su di lui ci sono diversi club europei ed italiani come Barcellona, PSG, Juventus ed Inter, tuttavia le ultime Dalla Spagna non fanno pensare ad un suo approdo alla corte di Xavi. Xavi, FC Barcelona Come riportato da Sport, Il club catalano era in pole fino a poco tempo fa ma starebbe pensando di fare marcia indietro. Secondo Xavi infatti, Kessie non sarebbe il profilo ideale né a livello tecnico né tanto meno per quello economico, preferendogli altri profili meno costosi e più utili alla sua idea di gioco. Leggi su rompipallone (Di sabato 12 febbraio 2022) Le probabilità di vedere Franckcon la maglia rossonera la prossima stagione sono sempre più basse. Su di lui ci sono diversi club europei ed italiani come, PSG, Juventus ed Inter, tuttavia le ultimenon fanno pensare ad un suo approdo alla corte di Xavi. Xavi, FC Barcelona Come riportato da Sport, Il club catalano era in pole fino a poco tempo fa ma starebbe pensando di fare marcia indietro. Secondo Xavi infatti,non sarebbe il profilo ideale né a livello tecnico né tanto meno per quello economico, preferendogli altri profili meno costosi e più utili alla sua idea di gioco.

