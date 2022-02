Dal Papa 50mila euro per aiutare i migranti bloccati al confine della Lituania (Di sabato 12 febbraio 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco, attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha inviato un contributo di 50mila euro in favore di Caritas Vilnius (Lituania), per supportare le attività da essa realizzate a beneficio dei migranti al confine orientale della Lituania. In collaborazione con la Nunziatura Apostolica in Lituania, tale somma verrà impiegata in opere di assistenza e nell’acquisto di medicinali, prodotti alimentari, vestiti caldi al fine di alleviare le dure condizioni di vita cui le popolazioni sono sottoposte in questo freddo inverno, accentuate purtroppo anche dal protrarsi della crisi pandemica. Detto sostegno è un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Città del Vaticano –Francesco, attraverso il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, ha inviato un contributo diin favore di Caritas Vilnius (), per supportare le attività da essa realizzate a beneficio deialorientale. In collaborazione con la Nunziatura Apostolica in, tale somma verrà impiegata in opere di assistenza e nell’acquisto di medicinali, prodotti alimentari, vestiti caldi al fine di alleviare le dure condizioni di vita cui le popolazioni sono sottoposte in questo freddo inverno, accentuate purtroppo anche dal protrarsicrisi pandemica. Detto sostegno è un’immediata espressione del sentimento di spirituale vicinanza ...

