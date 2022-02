Curling, programma Olimpiadi 13 febbraio: Italia-Russia e Italia-Svizzera. Orari, tv, streaming (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio si giocheranno Italia-Russia e Italia-Svizzera, due partite decisive per il torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Gli azzurri sono obbligati a una doppia vittoria per continuare a sognare concretamente la qualificazione alle semifinali. Il quartetto tricolore, che ha perso i primi due incontri con Svezia e Gran Bretagna, deve rimboccarsi le maniche: prima il match contro la Russia (ore 02.05), poi il confronto con i quotati elvetici (ore 13.05) in un vero e proprio scontro diretto. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simon Gonin vogliono puntare in alto. Curling, Italia sconfitta dalla Svezia alle ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Domenica 13si giocheranno, due partite decisive per il torneo dimaschile alleInvernali di Pechino 2022. Gli azzurri sono obbligati a una doppia vittoria per continuare a sognare concretamente la qualificazione alle semifinali. Il quartetto tricolore, che ha perso i primi due incontri con Svezia e Gran Bretagna, deve rimboccarsi le maniche: prima il match contro la(ore 02.05), poi il confronto con i quotati elvetici (ore 13.05) in un vero e proprio scontro diretto. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simon Gonin vogliono puntare in alto.sconfitta dalla Svezia alle ...

Advertising

zazoomblog : Italia-Cina curling oggi Pechino 2022: orario d’inizio canale tv programma streaming - #Italia-Cina #curling… - sportli26181512 : Olimpiadi invernali, il calendario e le gare in programma oggi: Nella notte la prova di snowboard cross misto, con… - fisco24_info : Olimpiadi 2022, gare in programma sabato 12 febbraio: (Adnkronos) - Snowboard, curling, biathlon… - AmbCina : Pronti per il Giorno 7?? a #Pechino2022? Ecco le competizioni di oggi!?? #AlpineSkiing #Biathlon… - Giuli28_90 : RT @DarioPuppo: Estratto dal programma The Extra Hour, sulla tv nazionale canadese CBC! ???? ?? #curling #beijing2022 #italia #ItaliaTeam #o… -