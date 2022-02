Curling oggi, Italia-Russia e Italia-Svizzera Pechino 2022: orari, programma, tv, streaming (Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio si giocheranno Italia-Russia e Italia-Svizzera, due match a dir poco fondamentali per il torneo di Curling maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Dopo l’inizio negativo viziato da tre sconfitte consecutive gli azzurri sono motivati a cambiare rotta, vincendo entrambi gli incontri per poter sperare ancora nella qualificazione al turno successivo Il quartetto è infatti caduto prima contro la Svezia, poi con la Gran Bretagna e, in ultimo, contro la Cina e si trova adesso in una posizione di all in: la giornata comincerà con la partita contro la Russia (ore 02.05), poi il temutissimo vìs-a-vìs con i quotati elvetici (ore 13.05). Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simon Gonin ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Domenica 13 febbraio si giocheranno, due match a dir poco fondamentali per il torneo dimaschile ai Giochi Olimpici Invernali di. Dopo l’inizio negativo viziato da tre sconfitte consecutive gli azzurri sono motivati a cambiare rotta, vincendo entrambi gli incontri per poter sperare ancora nella qualificazione al turno successivo Il quartetto è infatti caduto prima contro la Svezia, poi con la Gran Bretagna e, in ultimo, contro la Cina e si trova adesso in una posizione di all in: la giornata comincerà con la partita contro la(ore 02.05), poi il temutissimo vìs-a-vìs con i quotati elvetici (ore 13.05). Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simon Gonin ...

