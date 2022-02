Curling, Italia-Russia oggi in tv: orario e diretta streaming curling maschile Pechino 2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli orari e la diretta streaming di Italia-Russia, match valido per la sesta sessione del torneo maschile di curling alle Olimpiadi di Pechino 2022. Nella scorsa giornata è arrivata la terza sconfitta consecutiva per gli azzurri, che sono chiamati a reagire per poter ancora credere in una semifinale. Appuntamento alle ore 2.05 Italiane al National Aquatics Center. LA diretta LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’Italia IL REGOLAMENTO La diretta tv – Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Gli orari e ladi, match valido per la sesta sessione del torneodialle Olimpiadi di. Nella scorsa giornata è arrivata la terza sconfitta consecutiva per gli azzurri, che sono chiamati a reagire per poter ancora credere in una semifinale. Appuntamento alle ore 2.05ne al National Aquatics Center. LALIVE RISULTATI E CLASSIFICHE IL CALENDARIO DELL’IL REGOLAMENTO Latv – Le partite saranno trasmesse intv su Eurosport 1, mentre lasarà disponibile su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, ...

Advertising

Eurosport_IT : PUÒ PARTIRE LA FESTAAAAAAAAAAAAA! ?????? Incredibile impresa di Amos Mosaner e Stefania Constantini che regalano all'… - Eurosport_IT : Niente da fare per gli azzurri ???? Terza sconfitta consecutiva per l'Italia, che perde 9-12 contro la Cina nel terz… - ItaliaTeam_it : SIAMO IN FINALEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! È MEDAGLIAAAAAAA! Stefania Constantini e Amos Mosaner da ur… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: FAVOLOSI! ?????? Riviviamo il capolavoro di Stefania Constantini e Amos Mosaner: la coppia-azzurra regala all'Italia uno s… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Niente da fare per gli azzurri ???? Terza sconfitta consecutiva per l'Italia, che perde 9-12 contro la Cina nel terzo matc… -