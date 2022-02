Curling femminile, Pechino 2022: risultati quinta sessione. Svizzera ancora imbattuta, Svezia fermata dalla Cina (Di sabato 12 febbraio 2022) La quinta sessione del round robin del torneo di Curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2022 di Pechino, in Cina, vede disputarsi quattro incontri: resta imbattuta la Svizzera, che coglie il quarto successo, mentre la Cina padrona di casa timbra la prima affermazione nel round robin. Quarta vittoria per la Svizzera, che piega, al termine di un incontro molto tirato, la Danimarca per 8-5, infliggendo la terza sconfitta alle danesi. Perdono la vetta della classifica gli USA, che trovano la prima sconfitta contro la Gran Bretagna, vittoriosa nettamente per 10-5. Risale il Giappone che, dopo la sconfitta patita all’esordio, infila la terza vittoria di fila battendo il ROC per 10-5, mentre completa il ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) Ladel round robin del torneo dialle Olimpiadi Invernalidi, in, vede disputarsi quattro incontri: restala, che coglie il quarto successo, mentre lapadrona di casa timbra la prima affermazione nel round robin. Quarta vittoria per la, che piega, al termine di un incontro molto tirato, la Danimarca per 8-5, infliggendo la terza sconfitta alle danesi. Perdono la vetta della classifica gli USA, che trovano la prima sconfitta contro la Gran Bretagna, vittoriosa nettamente per 10-5. Risale il Giappone che, dopo la sconfitta patita all’esordio, infila la terza vittoria di fila battendo il ROC per 10-5, mentre completa il ...

