Cuadrado | il rinnovo si complica | c’è un’altra squadra dietro?

La Juve sta cercando in tutti i modi di rinnovare il contratto a Juan Cuadrado, ma per il colombiano la trattativa è sempre più difficile. Il mercato di gennaio ha rafforzato la Juventus che sta già pensando a come diventare ancora più forte, ma per non perdere grandi giocatori in rosa deve pensare anche ai vari rinnovi e quello di Juan Cuadrado è decisamente uno di quelli più importanti e delicati. Juan Cuadrado (GettyImages)La Juventus ha creato a gennaio una rosa decisamente di livello che in mano a un vecchio lupo di mare come Max Allegri sta già dimostrando di andare nel migliore dei modi grazie alle belle e convincenti vittorie contro Verona e Sassuolo. Tutto dunque sta andando nel migliore dei modi, il clima nello spogliatoio è sereno e disteso e i nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria si sono integrati al meglio, ma c'è ancora un ...

