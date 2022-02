Crisi Ucraina | venti di guerra | Biden e Putin si parlano ma non risolvono

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 12 febbraio 2022) Vuoi vedere che Joe, il presidente Usa che ha chiuso lain Afghanistan, finirà col ritrovarsi un conflitto nel cuore dell’Europa? Sembra un paradosso, eppure questo sabato di tensioni verrà ricordato nei libri di storia come il giorno in cui ci si è avvicinati a piccoli passi verso un conflitto tra Russia e Nato sulla pelle dell’. Si arriverà allo scontro? Il ministro degli Esteri russo, Serghej Lavrov, assicura di no. O almeno così ha spiegato al telefono al suo omologo Usa, Antony Blinken. La via diplomatica resta aperta. Ma quando i grandi Paesi iniziano a ritirare i funzionari dalle ambasciate, quando navi russe e sottomarini Usa iniziano a sfiorarsi, quando le forze in campo muovono carri armati al confine, beh: nulla si può davvero escludere. L’esercitazione russa A infuocare una situazione già di per sé ...