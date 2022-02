Crisi Ucraina | la chiamata Biden-Putin non risolve le tensioni Gli Usa | «Avanti con il dialogo | ma pronti a tutto»

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il colloquio telefonico fra Joee Vladimirsul rischio di escalation al confine con l’è durato circa un’ora e non ha cambiato lo scenario. Si è trattato della prima telefonata dal 30 dicembre. Secondo quanto diffuso dalla Casa Bianca,«è stato chiaro» con il presidente russo, ribadendo che se la Russia dovesse invadere l’«gli Stati Uniti e gli alleati risponderanno in modo deciso e imporranno sanzioni severe a Mosca». Gli Usa restano «impegnati alla diplomazia», ma sonoanche ad altri scenari. Il Cremlino conferma che le parti «si sono impegnate a proseguire ilsulla», ma definisce la posizione americana «un’isteria al suo apogeo». Secondo la Cnn, nellacon il segretario ...

...Cremlino:isteria Usa al culmine "L'isteria (americana, ndr) ha raggiunto il culmine", lo ha detto un consigliere diplomatico di Putin,in una conferenza stampa,dopo la telefonata sulla...È gelo totale tra Stati Uniti e Russia sulla. La telefonala durata 62 minuti tra il presidente Usa, Joe Biden, e quello russo Vladimir Putin non ha prodotto la tanto attesa svolta diplomatica per evitare una guerra che resta un'...Dunque, la crisi resta aperta e potrebbe precipitare da un momento ... Ma non solo, perché il Pentagono ha ritirato la quasi totalià dei soldati americani dall’Ucraina. In una situazione così ...Gli italiani presenti in Ucraina sono circa 2.000. "Lavoriamo tutti al fine di evitare un'escalation circa la crisi ucraina", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo che ...