Crisi Ucraina | dopo Usa e Russia anche l' Italia richiama i connazionali Iniziato colloquio Biden - Putin

Advertising

MediasetTgcom24 : La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina #ucraina #russia #usa - MediasetTgcom24 : Ucraina, Mosca: 'Gli Usa hanno bisogno di una guerra' #ucraina #russia #usa - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha partecipato oggi pomeriggio a una videoconferenza con il Presidente Biden, leader Ue e Nato… - Lelecottero : RT @MediasetTgcom24: Mosca: allontanato dalle acque russe il sottomarino Usa #ucraina #russia #usa - Kapparar1 : RT @MediasetTgcom24: Mosca: allontanato dalle acque russe il sottomarino Usa #ucraina #russia #usa -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

... Emmanuel Macron , ha avuto un colloquio telefonico di un'ora e 40 minuti oggi con l'omologo russo Vladimir Putin nel tentativo di far calare la tensione nellarusso -. Un 'dialogo ..."Una notizia choccante, non me l'aspettavo così presto - commenta subito Alberto De Marco, che fa affari da sei anni in-. Rientrerò in Italia per una decina di giorni, vedrò quel che succede.“Lavoriamo tutti al fine di evitare un’escalation circa la crisi ucraina”, ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, aggiungendo che “ovviamente lavoriamo a mantenere aperto un canale di ...(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio "Abbiamo deciso di invitare in via precauzionale tutti i cittadini italiani in Ucraina a rientrare nel nostro Paese. Lavoriamo tutti al fine di evitare un ...