Crisi Ucraina | Di Maio riunisce l’unità di crisi della Farnesina | “Italiani nel Paese rientrino Manteniamo aperto il dialogo con la Russia”

"Ho appena concluso una riunione dell'unità di crisi del ministero degli Affari Esteri circa la crisi in Ucraina. Abbiamo deciso di invitare in via precauzionale tutti i cittadini Italiani in Ucraina a rientrare nel nostro Paese con mezzi commerciali e abbiamo anche invitato a posticipare tutti i viaggi verso l'Ucraina. Lavoriamo tutti al fine di evitare un'escalation in Ucraina. Riconosciamo l'integrità territoriale dell'Ucraina ma Manteniamo aperto il dialogo con Mosca" così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

