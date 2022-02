Crisi in Ucraina | il ministero della Difesa russo pubblica nuovi video delle esercitazioni in corso in Bielorussia | sale la tensione video

(Di sabato 12 febbraio 2022) Le immaginite dalmostrano un’esercitazione militare congiunta-bielorussa presso il campo di addestramento di Osipovichiisky in, in cui più lanciarazzi sparano a salve. Le manovre arrivano in un momento di accresciutamilitare poiché i Paesi occidentali temono un’invasione dell’, con decine di migliaia di truppe russe schierate al confine ucraino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...da Usa provocazioni e propaganda Dopo quelle della sua portavoce, che aveva parlato di "isteria della Casa Bianca", è lo stesso ministro russo degli Esteri Lavrov a intervenire sulla. ...A preoccupare maggiormente in queste settimane, e in particolare in queste ore di comunicati scottati, è lageo - politica tra Russia, Stati Uniti e. Il presidente Joe Biden ha invitato ...Le manovre arrivano in un momento di accresciuta tensione militare poiche' i Paesi occidentali temono un'invasione dell'Ucraina, con decine di migliaia di truppe russe schierate al confine ucraino.