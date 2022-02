Crisi Cristiano Ronaldo: senza gol nel 2022. Record negativo per lui (Di sabato 12 febbraio 2022) che non va in rete da 6 partite consecutive Secondo pareggio consecutivo in Premier League per il Manchester United di Ralf Rangnick. I Red Devils non vanno oltre l’1-1 contro il Southampton, con Cristiano Ronaldo ancora a secco ad Old Trafford. L’ex Juventus non ha ritrovato la rete, come successo in tutto il 2022: sono sei gare consecutiva senza gol per l’attaccante portoghese. Una striscia negativa che non gli capitava dal 2009. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) che non va in rete da 6 partite consecutive Secondo pareggio consecutivo in Premier League per il Manchester United di Ralf Rangnick. I Red Devils non vanno oltre l’1-1 contro il Southampton, conancora a secco ad Old Trafford. L’ex Juventus non ha ritrovato la rete, come successo in tutto il: sono sei gare consecutivagol per l’attaccante portoghese. Una striscia negativa che non gli capitava dal 2009. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

EnricoTurcato : Cristiano #Ronaldo è in crisi profonda Nel 2022 non ha ancora segnato Ieri contro il Burnley ha giocato 22 minuti… - Joshua4ita : RT @serieAnews_com: ?? Crisi senza fine per Ronaldo: Era dal 2009 che non viveva una striscia statistica così negativa #Ronaldo #Manchest… - serieAnews_com : ?? Crisi senza fine per Ronaldo: Era dal 2009 che non viveva una striscia statistica così negativa #Ronaldo… - serieAnews_com : Frecciata di #Rangnick a Cristiano #Ronaldo: il portoghese è in astinenza da gol - Ggmar00 : RT @lontanissimo_: Mio dio ma Denise non può parlare con un cristiano perché il bamboccio va in crisi ma dai #uominiedonne -