Covid, zero risarcimenti per i medici morti. Gli eroi sono già dimenticati (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Senato boccia l'emendamento per i ristori alle famiglie. Il virus ha ucciso 369 dottori e molti infermieri di GIOVANNI PANETTIERE Articolo Covid in Italia: il bollettino dell'11 febbraio

fanpage : Le famiglie di 389 medici morti di #Covid non avranno un Euro di ristori dallo Stato. L’ha deciso giovedì il Senato… - Piu_Europa : Meloni: 'Non vaccinerò mia figlia. Le possibilità che un ragazzo muoia di COVID sono le stesse che muoia per un ful… - borghi_claudio : @andyga Proprio per questo ho specificato che erano tutti con gravi patologie. Ragazzini sani morti per covid sono zero (un caso dubbio) - BerterameSimona : RT @fcancellato: Le famiglie di 389 medici morti di Covid non avranno un Euro di ristori dallo Stato. Un fallimento clamoroso della politic… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Le famiglie di 389 medici morti di #Covid non avranno un Euro di ristori dallo Stato. L’ha deciso giovedì il Senato. Un fallim… -