Covid | ultime news Calano i ricoveri ordinari -514 e le intensive -42 | 269 morti

(Di sabato 12 febbraio 2022) Nell'ultimo bollettino del ministero della Salute si registrano 62.231 nuovi casi, con tasso di positività al 10,6%. La situazione è in miglioramento, ma l'Ecdc avverte: "La pandemia non è finita, e non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vedremo". Addio alle mascherine all'aperto, ma rimane l'obbligo di portarle con sé e utilizzarle in caso di assembramenti. Si torna anche a ballare con la riapertura delle discoteche