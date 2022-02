(Di sabato 12 febbraio 2022) La quarta ondata didovuta dalla variante Omicron sta rallentando in Europa. Non si può dire la stessa cosa del sud - est asiatico, dove invece il Virus non molla la presa e continua a far ...

francytortora : Covid: Thailandia, 'a San Valentino tenete le mascherine' - Asia - ANSA - CaressaGiovanni : Covid, Thailandia: le autorità sanitarie invitato a fare sesso con la mascherina a san Valentino - globalistIT : Appello bizzarro? No: indovinate perché - iconanews : Covid: Thailandia, 'a San Valentino tenete le mascherine' - paoloigna1 : I nuovi contagi crescono ancora leggermente in #Thailandia ma la mortalità è ancora molto bassa fortunatamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Thailandia

...autorità sanitarie inhanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a 'tenere la mascherina, anche durante i rapporti intimi' e ad effettuare test rapidi del......autorità sanitarie inhanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a "tenere la mascherina, anche durante i rapporti intimi" e ad effettuare test rapidi del...BANGKOK - Le autorità sanitarie in Thailandia hanno invitato tutti gli innamorati che festeggeranno a San Valentino a «tenere la mascherina, anche durante i rapporti intimi» e ad effettuare test ...La quarta ondata di Covid dovuta dalla variante Omicron sta rallentando in Europa. Non si può dire la stessa cosa del sud-est asiatico, dove invece il Virus non molla la presa e continua a far ...