Covid Russia oggi, oltre 200mila contagi nelle ultime 24 ore (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia conferma anche oggi più di 200.000 nuovi casi di coronavirus accertati in 24 ore. I dati riportati dall’agenzia Tass segnalano 203.766 nuovi contagi e altri 729 decessi che portano il bollettino a 13.935.560 contagi confermati dall’inizio della pandemia con 339.542 decessi per complicanze legate al coronavirus. Ieri erano stati segnalati 203.949 nuovi casi e 722 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laconferma anchepiù di 200.000 nuovi casi di coronavirus accertati in 24 ore. I dati riportati dall’agenzia Tass segnalano 203.766 nuovie altri 729 decessi che portano il bollettino a 13.935.560confermati dall’inizio della pandemia con 339.542 decessi per complicanze legate al coronavirus. Ieri erano stati segnalati 203.949 nuovi casi e 722 decessi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

