Covid oggi Veneto, 6.017 nuovi contagi: bollettino 12 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.017 nuovi contagi da coronavirus oggi, 12 febbraio, in Veneto, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sono 33 le vittime nelle ultime 24 ore. Arriva a 1.262.839 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre quello dei decessi sale a 13.359. Gli attualmente positivi sono 112.759. Sono attualmente 1.091 i pazienti positivi al Covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 81 in condizioni gravi. L'articolo proviene da Italia Sera.

