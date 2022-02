Covid oggi Italia, giù Rt e incidenza: Sicilia e Molise in giallo da lunedì (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua il calo dei contagi da coronavrus in Italia. Il report settimanale dell’Iss questa settimana segnala una diminuzione a 0,89 del valore dell’indice di trasmissibilità Rt e dell’incidenza: 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della corsa settimana. Ieri i nuovi casi sono stati 67.152 anche se il numero delle vittime è ancora alto, 334. “La curva” di Covid-19 in Italia “continua a decrescere. Siamo in una fase di chiara decrescita”, ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Da lunedì Sicilia e Molise in giallo. GIÙ incidenza, RT SOTTO SOGLIA EPIDEMICA – “Continua la discesa dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 962 ogni 100mila abitanti ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua il calo dei contagi da coronavrus in. Il report settimanale dell’Iss questa settimana segnala una diminuzione a 0,89 del valore dell’indice di trasmissibilità Rt e dell’: 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della corsa settimana. Ieri i nuovi casi sono stati 67.152 anche se il numero delle vittime è ancora alto, 334. “La curva” di-19 in“continua a decrescere. Siamo in una fase di chiara decrescita”, ha sottolineato il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Dain. GIÙ, RT SOTTO SOGLIA EPIDEMICA – “Continua la discesa dell’settimanale a livello nazionale: 962 ogni 100mila abitanti ...

