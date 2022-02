Covid oggi Italia, 62.231 contagi e 269 morti: bollettino 12 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 62.231 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 269 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 587.645 tamponi con un tasso di positività del 10,6%. Sono 16.310 i ricoverati con sintomi, 514 in meno da ieri, mentre sono 1.223 le terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 150.824. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.514 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 62.231 i nuovida Coronavirus in, 122022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 269. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 587.645 tamponi con un tasso di positività del 10,6%. Sono 16.310 i ricoverati con sintomi, 514 in meno da ieri, mentre sono 1.223 le terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri. Da inizio pandemia le vittime sono state 150.824. FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 1.514 i nuovida Coronavirus, 122022 in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati-19 dell’ultimo ...

