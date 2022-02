Covid oggi Italia, 62.231 contagi e 269 morti: bollettino 12 febbraio (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 62.231 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 269 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 587.645 tamponi con un tasso di positività del 10,6%. Sono 16.310 i ricoverati con sintomi, 514 in meno da ieri, mentre sono 1.223 le terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri. Sono 10.206.892 i guariti, 117.463 in più da ieri, mentre sono 1.695.614 gli attualmente positivi. Da inizio pandemia le vittime sono state 150.824. LOMBARDIA - Sono 6.516 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 12 febbraio 2022 in Lombardia, secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) - Sono 62.231 i nuovida Coronavirus in, 122022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 269. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 587.645 tamponi con un tasso di positività del 10,6%. Sono 16.310 i ricoverati con sintomi, 514 in meno da ieri, mentre sono 1.223 le terapie intensive occupate, 42 in meno da ieri. Sono 10.206.892 i guariti, 117.463 in più da ieri, mentre sono 1.695.614 gli attualmente positivi. Da inizio pandemia le vittime sono state 150.824. LOMBARDIA - Sono 6.516 i nuovida Coronavirus, 122022 in Lombardia, secondo ...

