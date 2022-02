Covid oggi Germania, 209.789 contagi e 198 morti (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Germania registra oggi 209.789 nuovi contagi da coronavirus, accertati nelle ultime 24 ore, e altri 198 morti per complicanze legate al Covid-19 secondo i numeri del bollettino del 12 febbraio. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano un totale di 12.219.501 contagi con 119.877 morti dall’inizio della pandemia. Continua a salire il dato sull’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus, che raggiunge quota 1.474,3 casi positivi per 100.000 abitanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laregistra209.789 nuovida coronavirus, accertati nelle ultime 24 ore, e altri 198per complicanze legate al-19 secondo i numeri del bollettino del 12 febbraio. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano un totale di 12.219.501con 119.877dall’inizio della pandemia. Continua a salire il dato sull’incidenza settimanale deida coronavirus, che raggiunge quota 1.474,3 casi positivi per 100.000 abitanti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

