Covid | notizie Bollettino | 62 231 nuovi casi e 269 decessi LIVE

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il tasso di positività è al 10,6%. Il report dell'Istituto superiore di sanità evidenzia un calo delle ospedalizzazioni nelle fascia di età 0-19 anni, con 44 morti dall'inizio della pandemia. In Italia scende a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt. La direttrice dell'Ecdc Andrea Ammon: "La pandemia non è finita, non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". La Cina dà il via libera "condizionato" per l'utilizzo della pillola anti-Paxlovid di Pfizer.

Contagi da Covid ancora in calo in Piemonte. L'Unità di Crisi della Regione ne ha comunicati 3.252 nuovi positivi, il 5,9% di 54.871 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 2.818 (86,7%). Diminuiscono ancora i ... Covid, il bollettino di oggi sabato 12 febbraio 2022. Sono 62.231 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 67.152. Le vittime sono ... In Liguria ci sono 1.637 nuovi casi di positività al Covid a fronte di 15.515 tamponi tra molecolari e antigenici per un tasso di positività che si attesta al 10,55%. Genova ne conta 678, Savona 317