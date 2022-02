Covid | muore bambino di 10 anni | era ricoverato al Bambino Gesù di Roma

(Di sabato 12 febbraio 2022) Un bimbo di 10è morto in ospedale dopo un ricovero peraldi. A darne notizia è lo stesso ospedale pediatrico insieme alla Regione Lazio. «Profondo cordoglio per la morte...

Vicinanza alla famiglia dai sanitari e dalle istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti -dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai ...Il piccolo paziente di Pomezia , ricoverato dal 31 gennaio - si legge in una nota congiunta dell'unità di crisidella Regione Lazio e dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù - presentava una ...È deceduto tra la notte di giovedì e venerdì, il bimbo di 10 anni di Pomezia, ricoverato per Covid al Bambino Gesù di Roma. Da quanto si apprende aveva un'altra patologia di «base impegnativa, ma non ...Un bambino di dieci anni è morto di Covid-19 a Roma dove era ricoverato al Bambino Gesù. I drammatici fatti sono accaduti nella notte tra giovedi 10 e venerdì 11 febbraio, quando il piccolo è ...