Covid, mortalità non vaccinati +23 volte di chi ha fatto booster (Di sabato 12 febbraio 2022) La mortalità standardizzata per età per i non vaccinati (103 decessi/100.000) è 9 volte più alta rispetto ai vaccinati con ciclo completo = 120 giorni (12 decessi /100.000) e 23 volte più alta ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Lastandardizzata per età per i non(103 decessi/100.000) è 9più alta rispetto aicon ciclo completo = 120 giorni (12 decessi /100.000) e 23più alta ...

