Covid | Matteo Salvini Lega non ha vaccinato la figlia

(Di sabato 12 febbraio 2022) Il leader dellanon hala. “Sono scelte – ha detto l’ex ministro dell’Interno – che spettano a mamma, papà e pediatri, non sono certo materia di dibattito politico”. Il leader della, ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital, alla domanda se suasia vaccinata contro il, a risposto “No. Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri – ha aggiunto – non sono certo di dibattito politico”. Ieri anche Giorgia Meloni aveva affermato: “Non vaccino mia” contro il“perché il vaccino non è una religione, ma una medicina, quindi valuto i rapporto rischi-beneficio”. “Le possibilità che un ragazzo muoia di ...

