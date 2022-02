Covid Italia | Zangrillo | “Stop psicosi su tamponi e mascherine | tornare a normalità”

Advertising

VittorioSgarbi : “Questa follia delle mascherine all'aperto rappresenta bene la dimensione lisergica che la vicenda covid ha raggiun… - Adnkronos : #Covid, mortalità #novax 23 volte più alta di chi ha #terzadose: nuovi dati Iss. - NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa a sorpresa di Boris #Johnson. E mentre tutto il mondo toglie le restrizioni, l'Italia.... ???? - cronaca_news : Muore a 10 anni di Covid il bambino di Pomezia: era fragile ma è virus sola causa di morte, non era vaccinato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

Un altro paziente in età pediatrica è morto a causa delin. Il bimbo, di appena 10 anni, era ricoverato all'ospedale Bambin Gesù di Roma e a darne notizia è stata la stessa struttura sanitaria in accordo con la Regione Lazio. Il piccolo era ...Roma, 12 febbraio 2022 - È atteso nel pomeriggio il nuovo aggiornamento sui contagiincon il bollettino di oggi del ministero della Salute. Dai primi dati regionali diffusi nella mattinata si conferma la tendenza in atto ormai da diversi giorni di costante calo dei ...La Brexit, poi una pessima gestione del Covid. Come diavolo siamo arrivati a questo punto?". In primavera gli Skunk Anansie daranno il via a un impegnativo tour europeo che li vedrà protagonisti in ...Ad esempio, all’Istituto Spallanzani di Roma la campagna per la fascia 5-11 e le prime vaccinazioni sono partite il 16 dicembre scorso, una dei primi in Italia. La tragedia “Profondo cordoglio per la ...