Covid Italia, Iss: mortalità no vax 23 volte più alta di chi ha terza dose (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – La mortalità per Covid fra i non vaccinati è 23 volte più alta rispetto a chi è protetto con la terza dose. E’ il dato contenuto nel rapporto esteso dell’Istituto superiore di sanità. Secondo quanto scrivono gli esperti Iss, il tasso di mortalità per Covid standardizzato per età per i non vaccinati è di 103 decessi per 100mila abitanti ed è 9 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100.000 abitanti) e 23 volte più alto rispetto a quello dei vaccinati con booster (4 decessi/100.000). Il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età relativo alla popolazione di 12 anni e più nel periodo 24 dicembre 2021-23 gennaio 2022 per i non vaccinati ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laperfra i non vaccinati è 23piùrispetto a chi è protetto con la. E’ il dato contenuto nel rapporto esteso dell’Istituto superiore di sanità. Secondo quanto scrivono gli esperti Iss, il tasso diperstandardizzato per età per i non vaccinati è di 103 decessi per 100mila abitanti ed è 9più alto rispetto a quello dei vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (12 decessi per 100.000 abitanti) e 23più alto rispetto a quello dei vaccinati con booster (4 decessi/100.000). Il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età relativo alla popolazione di 12 anni e più nel periodo 24 dicembre 2021-23 gennaio 2022 per i non vaccinati ...

