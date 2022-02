Covid Italia | dal green pass all’obbligo vaccinale | ecco le scadenze

Leggi su italiasera

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Si va verso un allentamento delle misure antiin. In attesa che il numero dei contagi scenda, così come quello della vittime, e che la pandemia rallenti la sua corsa anche nel nostro Paese, per gradi, si cerca un ritorno alla normalità. Di seguito, come ricorda studicocataldi.it, gli appuntamenti in calendario che segnano alcune date importanti. SCUOLA Da lunedì 7 febbraio in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le nuove norme su scuola, vaccinati epreviste dal Dl approvato il 2 febbraio dal Consiglio dei ministri. In particolare, per la scuola, è stato stabilito di dimezzare la durata della Dad, chea da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia 0-6 anni, nella ...