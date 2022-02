Covid Italia | bimbo di 10 anni morto al Bambino Gesù

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Profondo cordoglio per la morte di undi 10ricoverato perin area critica all’ospedale pediatrico. Il piccolo paziente di Pomezia, ricoverato dal 31 gennaio, presentava una comorbidità importante, compromessa purtroppo in modo decisivo dall’infezione da Sars-CoV-2”. Lo comunicano, in una nota congiunta, l’Unità di crisidella Regione Lazio e l’ospedale pediatrico, che esprimono “vicinanza alla famiglia da parte dei sanitari e delle Istituzioni e un caloroso appello a proseguire nella vaccinazione anti-dei bambini e dei ragazzi per proteggere tutti, anche i più fragili, dai rischi della malattia”. L'articolo proviene daSera.

Advertising

NicolaPorro : ?? #Covid, la mossa a sorpresa di Boris #Johnson. E mentre tutto il mondo toglie le restrizioni, l'Italia.... ???? - VittorioSgarbi : “Questa follia delle mascherine all'aperto rappresenta bene la dimensione lisergica che la vicenda covid ha raggiun… - Adnkronos : #Covid, mortalità #novax 23 volte più alta di chi ha #terzadose: nuovi dati Iss. - MarcoCamillieri : RT @Adnkronos: #Covid, mortalità #novax 23 volte più alta di chi ha #terzadose: nuovi dati Iss. - rusmarc71 : RT @Adnkronos: I dati sul #Covid oggi in Italia: il #bollettino. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

...Principality l'anno scorso venne trasformato nel più grande ospedale d'Europa per malati di, ... Il precedente analcolico in? Nel 2000, per il primo match del Torneo in versione a 6 perché ...La Toscana si trova al 9° posto income numerosità di casi (comprensivi di residenti e non ... I ricoveri Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientioggi sono ...Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 233,1 x100.000 residenti contro il 254,2 x100.000 della media italiana (11° regione). Per quanto ...In Italia sono homem americano solteiro responsabili del 34,8 ... che a causa della diffusione pandemica da Covid-19, si svolgerà con un format diverso, ma sempre mirato alla promozione della ...