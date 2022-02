Covid, il Centro europeo per le malattie: “La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vediamo” (Di sabato 12 febbraio 2022) “È probabile che questo Covid-19 rimanga con noi“. Per la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), Andrea Ammon, è presto per cantare vittoria: “La pandemia non è finita. Non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vediamo”, ha dichiarato su Rai Radio1. Parole molto diverse da quelle pronunciate dall’Oms meno di 10 giorni fa: il direttore della sanità per l’Europa Hans Kluge aveva parlato di una “tregua” che poteva ” preludere alla fine della pandemia”. Inoltre, molti Stati Ue stanno velocemente allentando le restrizioni: “Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i Paesi a deciderlo. Attualmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 febbraio 2022) “È probabile che questo-19 rimanga con noi“. Per la direttrice delper la prevenzione e il controllo delle(Ecdc), Andrea Ammon, è presto per cantare vittoria: “Lanon è. Non èchesiache”, ha dichiarato su Rai Radio1. Parole molto diverse da quelle pronunciate dall’Oms meno di 10 giorni fa: il direttore della sanità per l’Europa Hans Kluge aveva parlato di una “tregua” che poteva ” preludere alla fine della”. Inoltre, molti Stati Ue stanno velocemente allentando le restrizioni: “Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i Paesi a deciderlo. Attualmente ...

